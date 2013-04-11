İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suriye hükümeti sivilleri hedef alıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporu, Suriye Hava Kuvvetleri'nin sivillere karşı kasıtlı ve ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlediğini ortaya koydu. 'Gökyüzünden gelen ölüm' başlıklı raporda, Temmuz 2012'den bu yana Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve helikopterlerin 'muhaliflerin kontrolü altındaki kentlere, kasabalara ve mahallelere' düzenli aralıklarla saldırdığı belirtildi.

Örgüt, kuzeybatı Suriye'deki 52 noktadaki incelemelerinde bu tür 59 saldırıyı belgelediklerini belirterek, sivillere karşı kasıtlı ve ayrım gözetmeyen bu saldırıların, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğuna dikkat çekti. Kuruluş ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nde Şam yönetimine karşı harekete geçilmesini engelleyen Rusya ve Çin'i eleştirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM'de hedefe yönelik ambargolar, silah ambargosu ve konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınması gibi acil önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Örgüt çatışmalarda, şu ana dek 70 bin dolayında olduğu tahmin edilen ölümlerin çoğundan Suriye hükümetinin yasadışı eylemlerinin sorumlu olduğunu savundu.

Rapor için Geçen Ağustos ve Aralık ayları arasında, Halep, İdlib ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolündeki çeşitli bölgelerin ziyaret edildi, tanıklarla, saldırı kurbanlarıyla ve taraf değiştiren dört Suriye Hava Kuvvetleri mensubuyla görüşüldü. Ziyaret edilen yerlerin haftalar ya da aylardır muhaliflerin denetiminde olduğu kaydedildi. Saldırılar sırasında karada hiç çatışma yaşanmadığına dikkat çekildi.

BBCTürkçe'de yer alan haberdeki rapora göre, çatışma yaşanmamasına karşın, hükümet güçleri ekmek almak için sıra bekleyen sivillere ve hastanelere saldırdı. Örgüt, bu mekânların bilerek hedef alındığına dair güçlü kanıtlar da olduğu söylerken, hükümet güçlerinin, güdümsüz ve yangın çıkartan bombalar kullandığını ve hedef gözetilmediği savundu.