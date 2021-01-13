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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2021 raporunda Türkiye: Muhalefet partileri kenara itildi; denge ve kontrol mekanizmaları ortadan kaldırıldı

13 Ocak 2021 15:10

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2021 Dünya Raporu'nda Türkiye'ye ilişkin bölümler de yer aldı. Raporda, "Türkiye'nin başkanlık sisteminde muhalefet partileri kenara itilirken, hükûmet de kamu ve devlet kurum ve kuruluşlarını, iktidar üzerindeki denge ve kontrol mekanizmalarını ortadan kaldıracak ve kendi destekçilerine fayda sağlayacak şekilde yeniden biçimlendirmiş durumda" ifadeleri yer aldı. 

İnsan Hakları Izleme Örgütü'nün (HRW) 2021 Dünya Raporu yayınlandı. Raporda Türkiye'ye ilişki izlenimler altı başlıkta değerlendirildi. HRW'nin 2021 raporunda Türkiye'yle ilgili yer verilen bölümler şöyle:

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