İnsan Hakları İzleme Örgütü: Arjantin yasaları izin veriyor; Veliaht Prens Selman'a soruşturma açılsın

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Arjantin'den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Yemen'de savaş suçları işlediği ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği gerekçesiyle soruşturulmasını istedi. Arjantin anayasasında yer alan bir madde ülkede bulunan savaş suçlularının şuçu dünyanın neresinde işlediği gözetmeksizin soruşturulmasına izin veriyor.

Reuters'da yer alan habere göre İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arjantinli Federal Yargıç Ariel Lijo'ya veliaht prense karşı soruşturma açılması için talepte bulundu. Bin Selman, Buenos Aires'te yapılacak olan G20 zirvesi için Arjantin'ede bulunacak.

Örgütün Kuzey Afrika ve Orta Doğu direktörü Sarah Leah Whitman, veliaht prensin Yemen'de işlenen savaş suçlarından, sivillere yapılan işkencelerden ve Kaşıkçı cinayetindeki rolünden dolayı anayasanın bu maddesine başvurulması gerektiği konusundan taleplerini savcılara ilettiklerini belirtti.

"Arjantinli savcılar durumu değerlendiriyor"

The Guardian'da yer alan habere göre Arjantinli savcılar veliaht prense soruşturma açılması konusunda bir değerlendirme yapıyor. Habere göre Lijo, İHİÖ'nün talebini federal savcı Ramiro Gonzales'e iletti. Savcı ilgili yasanın bu duruma uyup, uymadığına karar vermek durumunda.

Arjantin medyası soruşturulma açılma ihtimalinin pek bulunmadığını belirtmişti.