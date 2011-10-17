-İnsan Hakları İzleme Örgütü AB'yi suçladı BRÜKSEL (A.A) - 17.10.2011 - İnsan Hakları İzleme Örgütü, bazı AB üyelerini Türkiye'nin üyeliğine düşmanca yaklaşarak Türkiye'deki reform çabalarına zarar vermekle suçladı. Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi'nde AB Komisyonu'nun geçen hafta yayımladığı İlerleme Raporu ışığında Türkiye'de insan hakları tartışıldı. Oturumda konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye uzmanı Emma Sinclair-Webb, ''Birçok AB üyesi Türkiye'nin üyeliğine düşmanca yaklaşarak Türkiye'deki reform çabalarını baltalıyor ve Türkiye'yi etkileme güçlerini zayıflatıyor. Bu durum Türkiye'de insan hakları alanında reformlara yardımcı olmuyor'' dedi. Sinclair-Webb, Türkiye'nin müstakil AB Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması için yeni birim oluşturulmasını överken ''iç reformlara yeterince odaklanmamasını'' eleştirdi. AB Komisyonu Aday Ülkeler Direktörü Aleksandra Cas Granje ise Türkiye'nin 12 Eylül 2010 anayasa paketi referandumuyla temek haklarla ilgili birçok olumlu adım attığını belirterek, bunların başında yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının güçlendiren reformların geldiğini vurguladı. Granje, ''Anayasayı (kısmen) değiştirmek yeterli değil. 1982 askeri anayasasının yerine yepyeni sivil bir anayasa gerekiyor'' diye konuştu. Türkiye'de son bir yılda ordunun sivil kontrolü açısından iyi ilerleme sağlandığını kaydeden Granje, bunda askeri harcamalar üzerindeki sivil denetimin güçlendirilmesinin ve Yüksek Askeri Şura kararlarının sivil yargının incelemesine açılmasının önemli rol oynadığını anlattı. Granje, "Türkiye'de yasaların ifade ve basın özgürlüğünü yeterince güvence altına almadığı" eleştirisini de dile getirdi.