Türkiye, insan haklarında 2015'te de sınıfta kaldı

10 Aralık 2015 Dünya İnsan Hakları Günü’nde İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yaptırılmadı. Katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğraflarıyla Fransız Konsolosluğu’na dek yürüyen insan hakkı savunucuları, polis barikatıyla karşılaştı. İstiklal Caddesi’nde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dağıtan grup, Çukurlu Çeşme Sokak’taki dernek binasına geri döndü. İHD yöneticisi Ümit Efe, Taksim’de açıklama yapmalarına izin verilmemesinin hukuksuzluk olduğunu belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre basın açıklamasını okuyan Hatice Kalpaklı da 2015 yılında, ağır insan hakları ihlallerine rağmen, yaşam hakkı ihlallerinin öne çıktığını söyleyerek, “Öne çıkan bir başka ihlal ise düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik olmuştur. Bunun son örneği Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanması oluşturmaktadır” dedi.

Rakamlarla ihlaller

İHD’nin verilerine göre 2015 yılının tablosu şöyle:

* Bombalı saldırılar, faili meçhul cinayetler, çatışmalar, nefret cinayetleri, kadın cinayetleri, iş kazaları ve polis kurşunuyla toplam 2 bin 753 kişi yaşamını yitirdi.

* Türkiye 2015’teki katliamlarda 138 can yitirdi. Canlı bombalar tarafından yapılan intihar saldırıları sonucu, canlı bombalar hariç 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da 5 kişi, 20 Temmuz 2015 Suruç’ta 33 kişi, 10 Ekim 2015’te 100 toplam 138 kişi yaşamını yitirdi.

* 4 kişi gözaltında yaşamını yitirdi. Faili meçhullerde 19 kişi, cezaevlerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren kişi sayısı 28, zorunlu askerlik hizmetini yaparken en az 33 kişi yaşamını yitirdi. Mayınlı ve sahipsiz bomba patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi ağır yaralandı.

* Kolluk güçlerinin yargısız infazı, dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle veya rastgele ateş açması sonucu 173 kişi yaşamını yitirdi. 226 kişi de yaralandı. 135 ölüm ile 191 yaralanma olayı İç Güvenlik Yasası’nın onaylandığı 3 Nisan 2015’ten bu yana yaşanmıştır.

* Çatışmalar nedeniyle 171’i asker, polis-korucu, 195’i militan 157’si sivil olmak üzere toplam 523 kişi yaşamını yitirdi.

* Erkek şiddeti sonucu 23 Kasım 2015’e kadar 255 kadın yaşamını yitirmiştir.

* Nefret cinayetleri, ırkçı saldırılar ve linçler sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

* İş kazaları cinayetleri sonucu 1 Aralık 2015’e kadar 1593 işçi yaşamını yitirdi.

* En az 16 sığınmacı ve mülteci geçiş yollarında yaşamı yitirdi. 160 kişi de yaralandı.