İnsan Hakları Gözlemevi: TSK Esad yanlısı milisleri vurdu, en az 36'sı öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu en az 36 Suriye hükümeti yanlısı milisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, Türk savaş uçaklarının Kafr Jina bölgesindeki bir kampa düzenlediği operasyon, Afrin’deki Suriye hükümeti birliklerine yönelik son 48 saat içerisinde üçüncü hava bombardımanı.

Ne olmuştu?

Suriye hükümetine bağlı halk güçleri geçen hafta TSK ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı YPG’ye destek olmak amacıyla Afrin’e giriş yapmıştı.