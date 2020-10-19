İnsan Hakları İzleme Örgütü: Kuzey Kore'de gözaltına alınanlar işkence ve cinsel saldırıya uğruyor

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch- HRW), Kuzey Kore'de gözaltına alınan insanların mahkemeye çıkmadan önce sistematik olarak işkence gördüğünü, küçük düşürüldüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını bildirdi.

HRW, ülkede tutuklulara "hayvanlardan daha kötü davranılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon raporuna kaynak olarak 8 eski hükûmet yetkilisi, 15'i kadın 7'si erkek olmak üzere Kuzey Kore'de gözaltına alınan 22 kişiyle yaptığı mülakatları kaynak gösterdi.

Mülakatlarda gözaltına alınanların günlerce yerde oturtulduğu, hareket edenlerinse dövüldüğü belirtildi. Eski tutuklulardan biri gardiyanların sırayla avuçlarına çubuklarla vurduğunu söyledi.

Gözaltına alınınlar, "insalık dışı" şartlarda tutulduklarını ifade etti. Rapora göre çoğu gözaltı merkezi çok kalabalık ve kirliydi; ayrıca herkese yetecek kadar yemek bulunmuyordu.

Gözaltına alınan bazı kişiler gözaltı merkezlerinde cinsel saldırıya uğradıklarını belirtti.