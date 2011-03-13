-İNSAN HAKLARI EYLEMCİSİNE 3 YIL HAPİS ŞAM (A.A) - 13.03.2011 - Suriye'de askeri mahkemenin, İran'ı eleştiren insan hakları eylemcisi Ali Abdullah'ı 3 yıl hapse mahkum ettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Birliği'nden yapılan açıklamada, Şam Deklarasyonu grubundan Ali Abdullah'ın, Suriye'nin yabancı bir ülke ilişkilerine zarar verdiği gerekçesiyle bugün mahkum edildiği belirtildi. Açıklamada, Abdullah'ın cezasının yasal gerekçelerle 18 aya indirildiği de kaydedildi. Şam hükümetiyle ilgili daha önce yaptığı eleştiriler yüzünden aldığı 30 aylık cezası haziran ayında dolan Abdullah, serbest bırakılmamış ve Suriye'nin başka bir ülkeyle ilişkilerine zarar veren yanlış haberler yaydığı gerekçesiyle askeri mahkemeye gönderilmişti.