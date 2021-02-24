İnsan Hakları Eylem Planı'nın ayrıntıları netleşti; Erdoğan, 2 Mart'ta Beştepe'de açıklayacak

Reform gündemi kapsamında Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta Beştepe'de açıklanacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; kapsamlı çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2 Mart Salı günü önemli bir törenle açıklanması bekleniyor. Yeni atanan hâkim ve savcılar için düzenlenecek kura törenine Erdoğan'ın da katılacağı belirtilirken, eylem planının burada duyurulacağı açıklandı.

Eylem planının 'insan haklarının geliştirilmesi ve korunması noktasında önemli ilkeler içereceği' belirtiliyor. 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluştuğu belirtilen planda, geniş kesimlere yönelik çok sayıda insan hakları eğitimi bulunuyor.

Düzenlemelerin bir kısmının TBMM'de kanunlaşacağı vurgulanırken, bir kısmının da idari kararlarla devreye gireceği açıklandı.

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