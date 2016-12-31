İnsan hakları derneklerinden çağrı: İştar Gözaydın’ın tutukluluk kararı kaldırılmalıdır!

İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği, kapatılan Gediz Üniversitesi’ne görev yapan Prof. İştar Gözaydın’ın tutuklanması ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Bir insanın somut hiçbir delile dayanmadan, sadece birkaç asılsız ihbarla tutuklanarak özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez” denildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

İnsan Hakları Savunucusu, Helsinki Yurttaşlar Derneği Kurucusu Prof. Dr İştar Gözaydın 20 Aralık 2016 tarihinde polis tarafından gözaltına alınmış, altı günlük gözaltında tutulduktan sona 27 Aralık 2016 günü savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldığı İzmir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak İzmir-Şakran Cezaevine konulmuştur.

Prof. Dr. İştar Gözaydın, akademik faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum faaliyetlerinde de aktif olarak yer almış, Türkiye’de İdari Yargının yapısı ve işleyişi, dinin toplumsal hayat üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalarıyla tanınan değerli bir araştırmacıdır. Keza Açık Radyo’da yaptığı ‘Haklarımız’ adlı programdan ötürü, 1997’de Sedat Simavi Medya Performansı ödülüne layık görülmüştür.

Olağanüstü Hal, bir darbe teşebbüsünün ardından ilan edilmiş olsa da, hukuktan, temel hak ve özgürlüklerden tümüyle feragat etmeyi beraberinde getiremez.

Hatırlatmak isteriz ki, Türkiye, gerek mevcut iç hukuk sistemi gereğiyle, gerekse kendi iradesiyle yükümlülük altına girdiği Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi insan hakları sözleşmelerinde yer alan feragat edilemez hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile adil yargılanma hakkına saygı da bu yükümlülükler arasındadır.

Bir insanın somut hiçbir delile dayanmadan, sadece birkaç asılsız ihbarla tutuklanarak özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez.

Bu nedenle; insan hakları savunucusu, Akademisyen Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın tutukluluk kararı bir an önce kaldırılmalıdır!