İnsan Hakları Derneği'nden, "6-8 Ekim olayları şeffaf araştırılsın" çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, kamuoyunda "Kobanê Olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen toplumsal olayların şeffaf bir şekilde araştırılması çağrısında bulundu.

İHD’nin açıklamasında, 6 Ekim’de başlayan olaylarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"IŞİD’ın Kobane kentine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek ve AKP hükümetinin Kobanê'ye yönelik politikalarına tepki göstermek amacıyla bölge kentlerinde 06 Ekim 2014 tarihinden itibaren başlayan ve günlerce süren gösteriler sırasında 35' sivil, 2'si sığınmacı, 2'si polis ve 3'ü silahlı örgüt militanı olmak üzere 42 kişi yaşamını yitirmiştir. 801 kişi de ateşli-kesici silahlar ve olaylardan etkilenmek suretiyle çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Yine olaylarda 56'sı çocuk 1128 kişi gözaltına alınmış ve 24'ü çocuk 221 kişi tutuklanmıştır. 3 Kent merkezi ile 4'ü merkez ilçe olmak üzere 25 ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kamuoyunda "Kobane Olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen toplumsal olaylara dair, adli ve idari birimler tarafından etkin ve şeffaf bir araştırma, çalışma ve soruşturma gerçekleştirilmediğine dikkat çeken açıklamada, “Gerçek faillerin ortaya çıkarılması bir yana, siyasi iktidarın yargı eliyle gerçekleşen operasyonları sonucu HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklanmış, son olarak da yakın bir tarihte aynı gerekçeler bahane edilerek 20 HDP’li siyasetçi gözaltına alınmış, aralarında eski milletvekilleri ile belediye başkanlarının da olduğu 17 HDP'li siyasetçi olayların sorumlusu gösterilerek haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Aradan geçen 6 yıla rağmen olaylara ilişkin siyasi iktidarın -yine yargı eliyle olmak üzere- müdahalelerin devam ettiği ve aynı anlayışla hareket edildiği görülmektedir” denildi.

Kobani olaylarının aradan geçen 6 yıla rağmen tüm yönleriyle aydınlatılmadığını vurgulayan İHD açıklamasında, “İnsan hakları savunucuları olarak bizler, 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen toplumsal olaylarının 6'ncı yılında yaşanan hak ihlallerinin tüm yönleriyle araştırılarak hakikatlerin ortaya çıkarılmasını, olaylara ilişkin başlatılan soruşturmaların etkin ve şeffaf bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz” çağrısı yapıldı.