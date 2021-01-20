İnsan Hakları Derneği: İktidar kayıpların akıbetini soranları hedef alıyor

İHD İstanbul Şubesi Kayıplara Karşı Komisyonu, Hasan Ocak şahsında kaybedilenlerin akıbetini soran kişilerin iktidar tarafından hedef gösterildiğini belirterek, bunun bir gözdağı ve karalama olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Kayıplara Karşı Komisyonu, gözaltında alındıktan sonra cenazesi bulunan Hasan Ocak ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu için iktidar tarafından “terörist” olarak hedef gösterilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yürütülen kara propagandaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Taksim’de bulunan İHD İstanbul Şubesi’nde yapılan toplantıya Ocak ailesi ve İHD yöneticileri katıldı. Toplantının yapıldığı salona “Hasan Ocak üzerinden yürütülen kara propagandaya son verin! Adalet istiyoruz” yazılı pankart asıldı.

"Kayıpları soranlar hedef alınıyor"

Açıklamayı yapan İHD İstanbul Şubesi Kayıplara Karşı Komisyonu üyesi Sebla Arcan, Hasan Ocak ve onun faillerini soranlar üzerinde kara bir propaganda yürütüldüğünü belirterek, “Bu yaklaşım, Ocak ailesini, kayıplar mücadelesini ve Canan Kaftancıoğlu şahsında kayıplara karşı mücadeleye destek olanlara gözdağı vermek ve karalamak amacına hizmet etmektedir. Aynı zamanda Ocak Ailesi’ni ve Canan Kaftancıoğlu’nu açık hedef haline getirdiği, can güvenliklerini tehlikeye attığı da ortadadır” dedi.

"26 yıldır cevaplanmayan sorular"

26 yıldır Ocak’ın faillerini sorduklarını ifade eden Arcan, şöyle devam etti: “Hasan Ocak sosyalist kimliği ve muhalif duruşu ile bilinen öğretmendi, atama bekliyordu. Bu bekleme sırasında da Beyazıt’ta bir iş hanında çay ocağı işletiyordu. Gazi Katliamı’nın ardından, 21 Mart 1995 tarihinde akşamüzeri evine gitmek için işyerinden ayrıldı, bir daha kendisinden haber alınamadı. Onun İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulandığına dair çok sayıda tanık vardı ancak gözaltına alındığı inkâr edildi.”

"Kimse zorla kaybetirilemez"

Ocak’ın kayıpların akıbetini sorma mücadelesinde simge olduğunu ifade eden Arcan, “Gözaltında kaybedilen insanlara suç isnat ederek ailelerinin hakikat ve adalet mücadelesini toplum nezdinde gölgelemek isteyenlere hatırlatırız ki, zorla kaybedilmeler için fiili savaş durumu da dahil hiçbir gerekçe ileri sürülemez. İstisnasız hiç kimse zorla kaybedilmeye maruz bırakılamaz” ifadelerini kullandı.

"Adalet talebini karşılayın"

İktidara seslenen Arcan, “Zorla kaybetme uluslararası hukuka göre kime yönelmiş olursa olsun insanlığa karşı suç kapsamındadır. İnkâra, cezasızlığa ve kara propagandaya son verin. Kayıplarımızı ve meşru adalet arayışımızı kriminalize etmeye son verin. Kayıplarımız üzerinden kayıplar mücadelesinin destekçilerine gözdağı vermeye son verin. Cumartesi Annelerinin ve toplumun adalet talebini karşılayın” dedi.

"26 yıldır suçlular korunuyor"

Ardından konuşan Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali ocak da, 26 yıldır suçluların korunduğunu belirterek, “Devlet yetkilileri 26 yıllık haklı arayışa karşılık vereceğine bin bir zahmet ile ortaya çıkardığımız belgeleri karartıyor. Avrupa insan hakları mahkemesinin kararına göre devlet suçlu bulundu. 26 yıldır kardeşimin kaybedilmesinde ismi geçenlerin ifadesine neden başvurulmuyor?” diye sordu. Ocak, herkesin sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunarak, adaletin sağlanmasını istedi. (MA)