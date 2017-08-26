İnsan Hakları Derneği: Çatışmalarda 2 yılda 2 bin 722 kişi hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği (İHD), "Çatışmalı Ortamda Meydana Gelen Hak İhlalleri" raporunu açıkladı. Rapora göre, çatışmalarda toplam 2 bin 722 kişinin hayatını kaybettiği.

İHD, Temmuz 2017’de sona eren iki aylık dönem içerisinde yaşanan çatışmalarda toplam 2 bin 722 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İHD, dün Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısında, “Çatışmalı Ortamda Meydana Gelen Hak İhlalleri” başlıklı raporunu açıkladı.

Rapor, 24 Temmuz 2015’te Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesiyle başlayan ve Temmuz 2017’de sona eren iki yıllık bir dönemde yaşanan çatışmaları kapsıyor. Raporda, “Türkiye genelinde son iki yıl içinde meydana gelen çatışmalarda 447 asker, 251 polis, 43 köy korucusu olmak üzere 771 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 1699’u yaralandı” denildi. Bu verilere göre, Türkiye genelinde 53 sivil de çatışmaların ortasında kalarak yaşamını yitirdi ve 80 sivil yaralandı.