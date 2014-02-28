İnsan Hakları Derneği: AKP'nin giderek otoriterleşmesi artık vahim noktada

İnsan Hakları Derneği (İHD) genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyen İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 2013 yılı Türkiye insan hakları ihlalleri raporu ve bilançosunu açıkladı. Türkdoğan, Türkiye’de Gezi Parkı direnişi ve sonrasında yaşanan olaylarda AKP hükümetinin giderek otoriterleştiğini ve bu sorunun artık vahim bir noktaya geldiğini söyledi.

Türkdoğan, Haziran ayaklanması sırasında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 564 kişinin yaralandığını belirtti. Rapora göre, 6 bin 977 gözaltına alınırken, 187 kişi tutuklandı. Açılan 78 davada, 3 bin 276 kişi yargılanıyor.

2013 yılında 44 kişinin yargısız infazla yaşamını yitirdiğine, 82 kişinin de yaralandığına dikkat çeken Türkdoğan, şu bilgileri verdi:

"2013 yılında 2'si çocuk olmak üzere 19 kişi 'dur' ihtarına uymadıkları gerekçesi ile öldürülmüş, 19 kişi yaralanmış, 2 kişi köy korucuları tarafından öldürülmüş, 5 kişi yaralanmış, sınır hattında 3'ü çocuk 1'i asker olmak üzere toplam 22 kişi öldürülmüş, 58 kişi yaralanmış, özel güvenlik görevlileri tarafından da 1 kişi öldürülmüştür."

İHD Genel Başkanı, Türkiye'de yargısız infazların önlenememesinin en önemli sebebinin cezasızlık olduğunu söyledi, "Roboskî katliamı ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın kamu davası açmaması cezasızlığın devlet politikası olarak yürütüldüğünü, Kürtlere yönelik ihlallerin sistemli olarak sürdürüldüğünü göstermiştir" dedi.

İHD'nin raporuna göre, 2013 yılında cezaevlerinde 33 kişi yaşamını yitirdi. Bu kişilerden 7'si hastalık nedeni ile yaşamını yitirirken, 1&i cezaevleri koşullarını protesto ederek kendini yaktı, 25 kişinin ise intihar ettiği açıklandı.

Türkdoğan, Kasım 2013 verilerine göre cezaevlerinde bulunan 554 hasta tutukludan 162'sinin durumu ağır olduğuna dikkat çekti. Açıklamaya göre cezaevlerinde 3 bin 60 ihlal meydana geldi.

İşkence devam etti

Rapora göre, 2013 yılında 233 kişi gözaltında, 307 kişinin gözaltı yerleri dışında işkence gördü. 6 kişi köy korucularının işkencesine maruz kaldı. 39'u çocuk olmak üzere 843 kişi cezaevinde işkence gördüğünü beyan etti. 59'u çocuk olmak üzere 14 bin 151 kişi toplumsal gösterilerde polisin saldırısı sonucu yaralandı, işkenceye maruz kaldı.

69 asker şüpheli şekilde öldü

Askeri birliklerdeki şüpheli asker ölümleri 2013 yılında da devam etti. 69 asker, birlikte şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

269 kadın öldürüldü

Raporda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri de yer aldı. İHD verilerine göre 2012 yılında 177 kadın ev içinde ve toplumsal alanda öldürülürken, bu sayı 2013 yılında 269'a çıktı. 2012 yılında 48 kadının intihar ettiği açıklanırken, bu sayı 2013 yılında 52'ye yükseldi.

İHD'nin verilerine göre 12 nefret cinayeti işlendi, 14 kişi yaralandı.

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, iş cinayetlerinde 103'ü kadın, 59'u çocuk olmak üzere bin 545 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.