İnsan Hakları Derneği, Ağar'ın tutukluluk süresi protesto edecek

İnsan Hakları Derneği, “1000 = 2 adaletiniz bu mu?”diyerek, Mehmet Ağar'ın 5 yıllık hapis cezasının 2 yıla düşürülmesini Çağlayan Adliyesi önünde "susarak" protesto edecek.

Eski İçişleri Bakanı ve eski Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ın Susurluk Davası'ndan aldığı 5 yıllık cezanın 2 yıla düşürülmesi protesto edilecek.

İnsan Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Adalet Bakanı ve yargı, Ağar şahsında, devlet adına cinayet işleyenlere 'cezasızlık zırhınız devam ediyor' mesajı verdi. Hükümet, devlet adına işlenen cinayetleri adeta cezasızlıkla karşılayan yasaları değiştirmeyerek kaybedenlerden/katledenlerden yana oldu" denildi.

Çağlayan Adliyesi önünde 17 Mayıs'ta saat 13.30'da susarak düzenlenecek eylem için İnsan Hakları Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Mehmet Ağar, Susurluk Davası'nda, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İnsanları öldüren bir mekanizmanın kurucusu, emir vericisi olduğu mahkemece tespit edilen Ağar, yalnızca 2 yıl cezaevinde kalacak. Üstelik hükümetle yaptığı pazarlık sonucunda F Tipi cezaevi yerine, kendi seçtiği bir cezaevinde konforlu bir ortam sağlanarak.

Ağar, kendi itirafı olan 1000 operasyondan değil, sadece Susurluk Davası’ndan yargılandı.17 yıldır Galatasaray’dan “Ağar kayıplarımızın failidir!” feryadımıza kulaklarını tıkayan yargı, yüzlerce evladımızın yaşamına 2 yıl değer biçti…

Bu ceza değil, ödüldür. Adalet Bakanı ve yargı, Ağar şahsında, devlet adına cinayet işleyenlere “cezasızlık zırhınız devam ediyor” mesajı verdi. Hükümet, devlet adına işlenen cinayetleri adeta cezasızlıkla karşılayan yasaları değiştirmeyerek kaybedenlerden/katledenlerden yana oldu.

Bizler kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları olarak, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası’nın ilk gününde Çağlayan Adliyesi’nin önünden, “1000 = 2 adaletiniz bu mu?”diyeceğiz.

Susarak bu ödüllendirmenin parçası olmak istemeyen herkesi Çağlayan Adliyesi önünde yapacağımız açıklamaya bekliyoruz…