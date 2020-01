İnsan Hakları Derneği 27. yaşını Taksim'de kutladı

İnsan Hakları Derneği (İHD), Taksim’de düzenlediği bir etkinlikle 27. yaşını kutladı. Etkinlik, insan hakları savunucularını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Ümit Efe, derneğin, her zaman hakkı ihlal edilenin yanında olduğunu, her yerde, her zaman ve her koşulda insan haklarını savunduğunu söyledi. Efe, "Yayınladığımız raporlarla, hak ihlallerini ve işlenen insanlık suçlarını ülkenin ve dünyanın gündemine getirdik" dedi.

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de faili meçhul cinayetler ve işkence iddiaları ile benzeri vakaları kaydeden, belgeleyen İHD'nin çok önemli bir işlevi olduğunu söyledi.

Çözüm sürecine de değinen Tuncel, şöyle konuştu:

"Çözüm sürecinde gerçekten Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonu'nun kurulması konusunda da bu verilerin çok önemli olacağını düşünüyorum. Eğer gerçekten bir barış, bir çözüm olacaksa geçmişle yüzleşmenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Geçmişle yüzleşme konusunda İHD'nin ortaya koyduğu emeğin, çabanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmek gerekiyor."

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olduğunu hatırlatarak, "İki yıldır bu komisyondaki çalışmalarım sonucunda söyleyebilirim ki, eğer İHD ve İnsan Hakları Vakfı gibi bağımsız kuruluşlar olmasa Türkiye 'de insanların hakkı yoktur. İnsan haklarını savunmak, ancak ve ancak insanlara ait bir iştir, devletlere ve kurumlara ait olamaz. Onlara bırakılamayacak kadar kıymetlidir" diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da katıldığı etkinlikte Sambaistanbul müzik grubu kısa bir dinleti sundu.