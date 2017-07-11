İnsan hakları aktivistlerinin gözaltı süresi uzatıldı

Büyükada'da 5 Temmuz günü gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkın soruşturmayı yürüten savcı Can Tuncay 2'inci defa 7 günlük ek gözaltı süresi aldı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi 5 Temmuz'dan bu yana gözaltında tutuluyor. Soruşturmayı yürüten İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay hak savunucularını “terör örgütü üyeliği” ile suçluyor.

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkındaki soruşturmayı yürüten Can Tuncay 2. defa 7 günlük gözaltı süresi aldı. Gözaltındaki hak savunucularının ev aramalarında kitaplara el konulduğu, evi aranan Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün’ün evinde yapılan aramada aralarında Ece Temelkuran’ın “Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita” isimli kitabının da yer aldığı 3 kitaba, Üstün’ün kadın çalışmaları ile ilgili video ve fotoğraflarının yer aldığı CD’ler, SİM kartları, 2 tane eski telefonu ile dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi.