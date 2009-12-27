İnsan hakkını kurulun başı ihlal etmiş!

T24- Konya’da, özel bir hastanede görev yapan doktorun, 2008’de dilekçe vermek için odasına türbanlı girince tepki gösterdiğini belirttiği dönemin İnsan Hakları İl Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Nadi Kılınçarslan hakkında “insan hakkı ihlali” şikâyeti karara bağlandı.

Milliyet gazetsinin bu günkü haberine (27.12.2009) göre Konya Valiliği İnsan Hakları Kurulu, şu an Sinop Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Başkanı olan Kılınçarslan’ın “insan hakkı ihlali” ettiğine karar verdi.



Göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Perihan Dinç, Mayıs 2008’de doktor arkadaşı Selda Ulaşan ile birlikte sempozyum için gittiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, önce türbanlı olduğu için içeri alınmadı. Türk Oftalmoloji Derneği İstanbulŞubesi yetkililerinin araya girmesiyle içeri girdi. Ancak bu kez de süreleri dolduğu gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Konya’ya dönen Dinç, kendisine ve arkadaşına karşı “insan hakkı ihlali” yapıldığı iddiasıyla yazdığı dilekçeyi Konya Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu’na vermek üzere valiliğe gitti.



Dinç, dilekçeyi vermek isterken Kılınçarslan iddiaya göre, “Eğer özel hastanede çalışıyor olmasaydın, benim odama başörtülü giremezdin. Kamuda çalışan bir doktor başörtülü olarak benim odama giremez” diyerek tepki gösterdi. Dilekçeyi veren Dinç, daha sonra yeni bir dilekçe yazdı ve Kılınçarslan’ın rencide edici görüş beyan etmesinin de “insan hakkı ihlali” olduğunu belirterek şikâyette bulundu.





Kurul, dilekçe vermeye gelen bir vatandaşa, kıyafeti nedeniyle belirtilen şekilde görüş beyan etmeyi, Anayasa’nın 10. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesi çerçevesinde kişiler arasında ayrımcılık yasağına aykırı davranış olarak değerlendirdi ve “insan hakları ihlali” olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.