İnsan dışkısıyla çalışan otobüs kokmuyor

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'nin Bristol kentinde insan dışkısıyla çalışan ilk otobüsün düzenli seferlerine başladığını aktarıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazetenin haberi özetle şöyle:

"Avrupa'nın 2015 Yeşil Başkenti olan Bristol'da hizmete giren "Bio-Bus" adlı 41 kişilik otobüs İngiltere'de türünün ilk örneği. Üstelik kokmuyor."

"Otobüs sadece şık tasarımı ve esprili dış kaplamasıyla değil, insan dışkısıyla çalıştığı için de görenleri hayrete düşürüyor."

"Otobüs aslında kanalizasyondan alınan gazla çalışıyor. Bu gaz saflaştırılıp zenginleştirilerek süper temiz bir yakıta dönüştürülüyor. Kaynağı farklı olsa da otobüste kullanılan biyometan gazını koku olarak doğal gazdan ayırmak mümkün değil. Doğal gaz, ölü organik maddelerden yoğun sıcak ve basınç altında bin yılda oluşan bir fosil yakıt. Oysa biyometan, havasız sindirimle oluşuyor. Oksijensiz ortamda mikro-organizmalar insan dışkısını ve yemek artıklarını parçalayarak metan açısından zengin biyogazı oluşturuyor. Sonra bu gaz karbondioksit ve diğer maddelerden arındırılıyor"

"Otobüs, geleneksel dizel motorlara kıyasla daha az sera gazı - yüzde 80 daha az nitrojen oksit ve yüzde 20-30 daha az karbondiyoksit- çıkarıyor. Üstelik neredeyse hiç zararlı parçacık salımı da yok."

Bu teknoloji yeni değil. Norveç'in başkenti Oslo'da insan dışkısıyla çalışan 100 otobüs var. Ancak üretici firma GENeco bu otobüslerin parlak bir geleceği olduğunu söylüyor.

Şirketin Genel Müdürü Muhammed Saddık, "Gazla çalışan araçların, İngiltere'de kentlerin hava kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rolü var. Ama Bio-Bus bunun ilerisine geçmiş durumda. Otobüs o bölgede yaşayan insanlardan, muhtemelen de otobüsle seyahat eden kişilerden elde edilen gazla çalışıyor" diyor.