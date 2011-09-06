-İnsan başlı domuz yavrusu ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Guatemala'da dünyaya gelen insan başlı domuz yavrusu, görenleri hayrete düşürüyor. Garip görünüşlü hayvanın dünyaya geldiği Santa Cruz El Chol köyünün sakinlerine göre, yavrunun bu şekilde doğmasının nedeni uzaylıların dünyayı ziyaret etmesi. Çiftlik sahibi Escobar Arias, yavru domuzu gördüğünde şoke olduğunu belirterek, "Gerçekten korkutucu bir ifadesi vardı. Bir tür uzaylıya benziyordu" dedi. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri ise görüntülerinin internet sitelerinde yayımlanmasının ardından bir anda ün kazanan şanssız domuz yavrusunun bu şekilde dünya gelmesinin nedeninin genetik bir sorun ya da çevre kirliliği olduğu görüşünde. Daha önce de birçok hayvan hidrosefali nedeniyle şekil bozukluğuyla doğmuştu.