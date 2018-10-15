'İnsan aklıyla dalga geçen bir atama': Elektrik Üretim A.Ş.'nin başına atanan Alagöz bu şirketle iş yapan şirkete ortak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’ne atadığı İzzet Alagöz’ün, EÜAŞ’nin işlerini yapan TEMSAN’la ortak şirketi olması akılları karıştırdı. Atamayı eleştiren CHP’li Ali Öztunç, “Resmen EÜAŞ, genel müdüre peşkeş çekilmiş, kuzu kurda teslim edilmiştir. Bu atama insanların aklıyla dalga geçmektir. Eğer Cumhurbaşkanı, bu ilişki ağını bilmiyorsa kendisini yanıltıyorlar” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği atama, tartışmaları da beraberinde getirdi. Atanan İzzet Alagöz ’ün EÜAŞ’nin işlerini yapan devlete ait olan TEMSAN’la ortaklaşa başka bir şirketi olduğu belirlendi.

EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne atanan Alagöz’ün sahibi olduğu NİCE Mühendislik Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. devlete ait olan TEMSAN A.Ş. ile 2016 yılında ortak bir şirket kurdu. Söz konusu şirketin kuruluşu Sayıştay raporlarında da yer alırken, şirketin ortaklık yapısı özel sektör payı yüzde 60, kamu payı yüzde 40 olarak belirlendi. “TEMSAN Enerji ve Otomasyon Sistemleri A.Ş. adıyla kurulan şirkette Alagöz, yönetim kurulu üyesi olurken, şirketin iş yaptığı referanslarının başında EÜAŞ geliyor.

‘Kurda kuzu teslim edildi’

CHP Parti Meclisi üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Alagöz’ün EÜAŞ’ye atanmasının “skandal olduğunu” belirterek, “Alagöz, EÜAŞ’nin genel müdürü olarak bundan sonra EÜAŞ’nin işlerini kendi özel şirketine mi verecek? Bu nasıl bir mantıktır? Resmen EÜAŞ, genel müdüre peşkeş çekilmiş, kuzu kurda teslim edilmiştir. Bu atama insanların aklıyla dalga geçmektir.

Eğer Cumhurbaşkanı, bu ilişki ağını bilmiyorsa kendisini yanıltıyorlar. Ama bilerek bu atamayı yaptıysa daha da vahim bir durumdur” dedi. CHP’li Öztunç, bu tür atamaların devletin geleneklerine aykırı olduğunu da dikkat çekerek, “Bir yandan özel bir firmanın sahibi olacaksınız, öbür yandan EÜAŞ’ye atanacaksınız. Bu durumu Enerji Bakanı sindirebiliyorsa burada daha büyük bir sorun var demektir” diye konuştu. Öztunç, söz konusu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

