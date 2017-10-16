"İnşallah bir gece ansızın KDV'yi de artırmak zorunda kalmazlar!"

Hürriyet yazarı Emre Özpeynirci, MTV zammıyla ilgili olarak, "hükümet ne zaman bütçede açık görse veya başka bir gelir bulamasa otomotiv sektörüne yönelik bir zammı tüketicilere yansıtıyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yapılan zamdan sonra bu yıl da MTV’ye hem büyük tepki çeken hem de farklı sistemlerle kafaları karıştıran zamlar yapıldı" dedi.

ÖTV ve MTV dışında otomotiv sektöründe yıllardır değişmeyen tek bir vergi kaldı o da KDV diyen Özpeynirci, "İnşallah bir gece ansızın yüzde 18 KDV’yi de arttırmak zorunda kalmazlar" ifadesini kullandı.

Özpeynirci'nin "Dokunulmayan bir tek KDV kaldı" başlğıyla (16 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Gerek üretim ve ihracat gerekse iç pazar ve istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörü aynı zamanda yıllardır bütçenin de kurtarıcısı.

Çünkü hükümet ne zaman bütçede açık görse veya başka bir gelir bulamasa otomotiv sektörüne yönelik bir zammı tüketicilere yansıtıyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yapılan zamdan sonra bu yıl da MTV’ye hem büyük tepki çeken hem de farklı sistemlerle kafaları karıştıran zamlar yapıldı. Hem ÖTV’de hem de MTV’de aracın vergisiz fiyatına dayalı sistemi getiren Maliye aslında bu şekilde, kurdan dolayı otomobillerin fiyatları arttıkça otomatik zammı da devreye almış oldu. Yani Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Ucuz araçla pahalı aracın aynı vergiyi ödemesi haksızlık. Bu sistemle ona son verdik” gerekçesi açıkçası kimseye çok da inandırıcı gelmedi.

Umarız bundan sonra bütçedeki açık kapanır da otomotivde yeni vergi artışları gündeme gelmez. Aksi takdirde otomobil vergilerinde yarıştığımız Danimarka bile durumumuza üzülür hale gelecek.

Zaten ÖTV ve MTV dışında otomotiv sektöründe yıllardır değişmeyen tek bir vergi kaldı o da KDV. İnşallah bir gece ansızın yüzde 18 KDV’yi de arttırmak zorunda kalmazlar. Yoksa Türkiye’nin en stratejik sektörü bir daha kendine gelemez yeni yatırımlar ömür boyu hayal olur.

Otomotiv sektörüne de 'cesur' sesler gerekiyor

Türkiye’de otomotiv sektörü bu kadar güçle olmasına rağmen son yıllarda yapılan büyük vergi artışlarında ne yazık ki sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu konuda aslında en net açıklamayı geçtiğimiz hafta Hürriyet yazarı Erdal Sağlam’a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu iş dünyasına seslenerek yaptığı, “Kaybedecek bir şeyiniz yok, zaten kaybediyorsunuz. O yüzden cesur olun” açıklaması aslında her şeyi özetliyordu. Otomotiv sektörü yapılan vergi artışlarından büyük yara alıyor ama ortaya çıkıp da itiraz eden kimse yok. Bırakın eleştirmeyi bazı yöneticiler, “Hükümet en doğrusunu bilir” açıklamasını bile yaptı. Geçmişte sektörün çatı örgütleri veya büyük firmaları açıklamalar yapar, yanlıştan geri dönülürdü. Meydan boşalınca televizyonlar veya internet siteleri de zorunlu olarak otomotiv gazetecilerini ‘uzman ‘ olarak kullanmaya başladı. Tamam olup biteni yazıp, tüketiciye aktarıyoruz ama sadece bizimle olacak iş mi bu... Sektör temsilcileri konuşmalı yoksa bu vergi artışları böyle sürüp gider.