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'İnşallah benim aracım değildir'

Gaziantep'teki hain saldırıda kullanılan bomba yüklü aracın Sakarya’da İlyas Ölmez adlı bir vatandaştan çalındığı ortaya çıktı.

22 Ağustos 2012 21:05

Gaziantep'te dördü çocuk dokuz kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan çalıntı aracın sahibi, patlamayı ilk duyduğunda 'İnşallah benim değildir' demiş.

Sahte plaka takılan aracın sahibi İlyas Ölmez Habertürk'e konuştu. 2010 model Citroen C5'i Mart ayında satın aldığını ancak 11 Nisan'da çaldırdığını söyleyen Ölmez, o dönemden beri eline bilgi geçtikçe polis ve jandarmayla paylaştığını anlattı.
 
Güvenlik güçlerinin bir türlü sonuç alamadığını dile getiren İlyas Ölmez, "OGS’den kaçak geçmişler, cezaları evime geldi. Başka cezalar da gelince elimizde ne bilgiler varsa jandarmaya bildirdik" dedi.
 
Ölmez, Gaziantep’deki saldırıyı duyduktan sonra "İnşallah benim arabayla yapmamışlardır" diye düşündüğünü de dile getirdi.
 
 

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