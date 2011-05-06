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'İnşallah aranızdan bakanlar da çıkar'

Haklı Kadın Platformu, dün İTÜ Taşkışla Binası’nda siyasi partilerin İstanbul kadın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Haklı Kadın Platformu, dün İTÜ Taşkışla Binası’nda siyasi partilerin İstanbul kadın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi. 

İnşallah aranızdan bakanlar da çıkar
Toplantının açılışını yapan Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, şöyle konuştu: “Ocak ayında küçücük bir grup bir araya geldi. Amacımız, bu seçimleri nasıl daha etkili bir şekilde kullanarak Meclis’te eşit kadın temsilini sağlarız idi. Şimdi 29 STK, 6 basın örgütü ve basın kuruluşu, 100 bine yakın, destekleyen üyesi var bu platformun. Biz önce ‘eşit temsil’ dedik. ‘Yüzde 50’ dedik. Ama maalesef ona ulaşamadık. Yüzde 20 gibi bir rakam sağlanacak. Bu şekilde aslında 2 katına çıkmış oluyor. Çok da kötü değil. Yine bir sonraki seçimde nasıl eşit temsili sağlarız diye çalışmamız lazım. Seçildikten sonra da iş bitmiyor. Sizlerle bugün bu nedenle buradayız. Neler yapacaksınız. Onları dinlemek istiyoruz. Daha kalabalık olunca ses daha gür çıkıyor. Kadın milletvekili olmak sadece kadın meselesine kafa yormak anlamına gelmemeli ama ne yaparsan yap mutlaka kadın meselesine de kafa yormak gerekiyor. İnşallah bakanlar da çıkar aranızdan. Dünyada da ülkemizde de cinsiyet eşitsizliği varken mutlaka bunu gidermek için üzerimize düşeni yapmalıyız.”

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