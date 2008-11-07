İnsafa geldi, çaldıklarını iade etti

Romanya'da çaldıkları motorlu bisikletin engelli bir kadına ait olduğunu öğrenen hırsızlar, aracı geri sahibine geri verdi



Hırsızlığı ilk haber verdiğinde "İnsafsız Hırsızlar" manşetini kullanan Adevarul gazetesi de, motorlu bisikletin geri verildiği haberi için "Vicdanlı Hırsızlar" manşetini kullandı. Hırsızların gazetede çıkan haberi okuduktan sonra motorlu bisikleti iade ettiği belirtildi.



Krediyle satın almış



Aracına kavuşmasını "mucize" olarak niteleyen Agota Lay'ın (39), 18 yıldır kas erimesi hastalığı çektiği bildirildi.



Lay'ın ayda 366 ley (128 dolar) aylıkla geçindiği ve motorlu bisiklet satın almak için banka kredisi aldığı kaydedildi.