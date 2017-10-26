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İnşaattan düşen sıva ustası öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Seferihisar İlçesi’nde, çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen sıva ustası 37 yaşındaki Tuncay Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

26 Ekim 2017 19:50

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Seferihisar İlçesi’nde, çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen sıva ustası 37 yaşındaki Tuncay Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Sıva ustası, evli ve 3 çocuk babası Tuncay Kaya, çalıştığı inşaatın 4’üncü katından dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Kaya, Nejat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuncay Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Tuncay Kaya’nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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