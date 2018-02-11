T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaattan düşen işçi öldü

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi yerleşkesinde yapılan inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi Ali Çalışkan (35), hastanede yaşamını yitirdi

11 Şubat 2018 20:10

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi yerleşkesinde yapılan inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi Ali Çalışkan (35), hastanede yaşamını yitirdi.
Olay bir hafta önce, Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaat çalışan Ali Çalışkan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ali Çalışkan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alı Çalışkan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ali Çalışkan\'ın cenazesi bugün İzmit\'te toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİAliOlayKocaeliAğırAlıOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24