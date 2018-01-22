İnşaattan düşen işçi öldü

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da çalıştığı inşaata dengesini yitirince 4\'üncü kattan beton zemine düşen Ahmet Topçu (46) kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, bugün İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında asansör yapımı çalışması sırasında işçilerden Ahmet Topçu dengesini yitirince beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan talihsiz işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ahmet Topçu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

