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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi Yusuf Balın (28) hayatını kaybetti

09 Nisan 2018 15:56

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi Yusuf Balın (28) hayatını kaybetti.
Olay dün ilçeye bağlı Çitlice köyünde meydana geldi. Şenel S.\'ye ait tek katlı ev inşaatının çatısında çalışan, evli ve 2 çocuk babası Yusuf Balın, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Balın, çevredekilerin yardımıyla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Balın, sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Balın\'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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