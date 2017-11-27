T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaatta yaralı işçiyi kurtarma operasyonu

  Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de 4 katlı bir inşaatta beton dökümü sırasında kırılan beton pompasının kolu, işçinin kafasına çarptı

27 Kasım 2017 17:17

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de 4 katlı bir inşaatta beton dökümü sırasında kırılan beton pompasının kolu, işçinin kafasına çarptı. Yaralı işçi 4. kattan itfaiye  ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak aşağıya indirildi.
Olay saat 13.00 sıralarında Caddebostan Hamiyet Yüceses Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının kolu kırıldı. Kırılan kol çalışma yapan işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan  işçi Mehmet Yeşil\'e  ilk olarak arkadaşları müdahale etti. Başından yaralanan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

İTFAİYENİN MERDİVEN ARACIYLA İNDİRİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak diğer ekiplerin gelmesi beklendi. Sağlık ekipleri 4. kattaki yaralı işçiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralıya serum bağlanıp  boyunluk takıldıktan sonra aşağıya indirilmesi için itfaiye ekipleri beklendi. Erenköy itfaiyesine bağlık ekipleri merdiven aracıyla yaralı işçinin yanına ulaştı. Sedyeye bağlanan işçi merdiven aracıyla aşağıya indirildi.   Yaralı Mehmet Yeşil sedyeyle ambulansa konularak  Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA KADIKÖYYaralıOlayCaddebostan Hamiyet Yüceses SokakKırılanMehmet YeşilBaşındanMERDİVEN ARACIYLASağlıkYaralıyaErenköySedyeyeYaralı Mehmet YeşilEğitimAraştırma HastanesineTedaviFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24