İnşaatta yaralı işçiyi kurtarma operasyonu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de 4 katlı bir inşaatta beton dökümü sırasında kırılan beton pompasının kolu, işçinin kafasına çarptı. Yaralı işçi 4. kattan itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak aşağıya indirildi.

Olay saat 13.00 sıralarında Caddebostan Hamiyet Yüceses Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının kolu kırıldı. Kırılan kol çalışma yapan işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan işçi Mehmet Yeşil\'e ilk olarak arkadaşları müdahale etti. Başından yaralanan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

İTFAİYENİN MERDİVEN ARACIYLA İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak diğer ekiplerin gelmesi beklendi. Sağlık ekipleri 4. kattaki yaralı işçiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralıya serum bağlanıp boyunluk takıldıktan sonra aşağıya indirilmesi için itfaiye ekipleri beklendi. Erenköy itfaiyesine bağlık ekipleri merdiven aracıyla yaralı işçinin yanına ulaştı. Sedyeye bağlanan işçi merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Yaralı Mehmet Yeşil sedyeyle ambulansa konularak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)