İnşaatta toprak kaydı, 3 işçi yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA’da inşaat halindeki 6 bloklu bir sitenin istinat duvarının yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Duvarın yapımında çalışan 3 işçi, hafif yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde inşaat halindeki 6 bloklu bir sitenin 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprakla birlikte istinat duvarı çöktü. Bu sırada duvarın yapımında çalışan 3 işçi, bellerine kadar toprağa gömüldü. Mesai arkadaşları tarafından çıkarılan işçiler Ahmet Meydan, Mehmet Sarıkaya ve Mehmet Çelik, çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI