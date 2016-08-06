İnşaatta oynayan çocuğun boğazına demir saplandı!

Şanlıurfa'da inşaatta oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun boğazına demir çubuk saplandı.
Boş bir inşaatta oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip yere düşen 12 yaşındaki Nihat Gök’ün boğazına demir çubuk saplandı.
Olayı görenlerin haber verdiği itfaiye ekipleri küçük çocuğun boğazına saplanan demir çubuğu yaklaşık 20 cm. aşağıdan kesti. Ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun boğazına saplanan demir ameliyatla çıkartıldı.
Çocuğun yoğun bakıma alındığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.