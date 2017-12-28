İnşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi Necati Taçlı yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Kocayusuf Caddesi\'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Necati Taçlı, dengesini kaybederek yaklaşık 2.5 metre yüksekten merdiven boşluğuna düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sedyeye konulan Necati Taçlı, halatlarla zemin kata çıkarıldı, ilk müdahalenin ardından da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI