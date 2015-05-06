Maraş'ta inşaat kazası: 9 işçi yaralı

Kahramanmaraş’ta, özel bir iş yerinin inşaatında beton dökme çalışması sırasında zeminin çökmesi nedeniyle demir ve molozların altında kalan 9 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden 4’ünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cihan'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Gayberli Mahallesinde, PVC imalat inşaatında işçilerin beton döktüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. İnşaatın üst tablasında meydana gelen çökmede tablanın üzerinde bulunan 9 işçi, kalıp ve moloz yığınlarının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler göçük altında kalan 9 işçiyi kısa sürede çıkarıp, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastaneye götürdü. AFAD ekipleri, bir süre göçük altında başka işçi olup olmadığını araştırdı. Yapılan aramada göçük altında başka işçinin bulunmadığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ciddi olduğu, diğer işçilerin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi Odun ambarı mevkiinde bir işyerinin tavan tablasının beton dökümü sırasında ne yazık ki bir çökme meydana geldi. Çökme sonucu inşatta çalışan 9 işçi kardeşimiz enkaz altında kaldılar. İtfaiye ve AFAD ekiplerimizin çalışmaları sonucu bu kardeşlerimiz bulundukları yerden çıkartıldı" açıklamasında bulundu.

Yarlı işçilerin isimlerini de açıklayan Vali Güvençer, "Mustafa ve Yaşar Tuğrul, Hasan Çelik, Adem Kozan isimli kardeşlerimizin durumları biraz ciddi ama hayati tehlikeleri yok. Yaşar Kömeç, Ali, Yusuf, Soner Tuğrul ve Emrah Akçakaya kardeşlerimiz de hastanedeler ancak hafif yaralılar." dedi.

Olay anında inşaata yemek getirdiğini söyleyen Ahmet Tehçi, "Dün sağlamdı. Bugün beton dökümü sırasında ağarlık binince böyle oldu" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, konunun daha hassas şekilde inceleneceğini ifade ederek, benzer olayların olmaması için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.