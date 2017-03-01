İnşaatta istihdam ve çalışma saatleri azaldı

TÜİK verilerine göre, inşaat istihdamı, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 azaldı.

İnşaatta işler yavaşlayınca, sektörde geçen yılın son çeyreğinde istihdam ve çalışılan saatler de azaldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdamı, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdamı da, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 azalırken 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.5 düştü.

Evrensel'de yer alan habere göre, istatistiğin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saatleri 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 düşüş gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saatleri ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.8; 2016 yılında bir önceki yıla göre de yüzde 8.9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12; 2016 yılında bir önceki yıla göre de yüzde 13.4 arttı.