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İnşaatta göçük: 3 işçi yaralandı

Niğde'de bir otel inşaatında, beton dökülürken göçük meydana geldi

07 Aralık 2016 22:27

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde, bir otel inşaatında havuz tablaları çöktü. Göçük altında kalan 3 işçi, kısa sürede çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, otelin büyük havuz ünitesinin betonu dökülürken, tablalar çöktü. Bu sırada tablanın üzerinde bulunan işçiler 3 işçi göçük altında kaldı. İşçiler, Tevfik Karakız, Hüseyin Kayabaşı ve Ramazan Ocak arkadaşları tarafından göçükten çıkarıldı.

İşçiler Niğde Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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