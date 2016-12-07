İnşaatta göçük: 3 işçi yaralandı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde, bir otel inşaatında havuz tablaları çöktü. Göçük altında kalan 3 işçi, kısa sürede çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, otelin büyük havuz ünitesinin betonu dökülürken, tablalar çöktü. Bu sırada tablanın üzerinde bulunan işçiler 3 işçi göçük altında kaldı. İşçiler, Tevfik Karakız, Hüseyin Kayabaşı ve Ramazan Ocak arkadaşları tarafından göçükten çıkarıldı.

İşçiler Niğde Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.