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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

20 Ağustos 2020 22:30

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 inşaat işçisi ölürken 1 kişi de yaralandı.  

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Ömer Namlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapımı süren 4 katlı bina inşaatında çalışan Metin Akçal (44) ve Adem O. (42) isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Metin Akçal ve Adem O. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akçal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adem O.’nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

                                          

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