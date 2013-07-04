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Ekonomi

İnşaatta ciro yüzde 8.8 büyüdü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi yılın 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8; üretim endeksi de yüzde 2,4 arttı.

04 Temmuz 2013 20:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi 2013 yılının 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 artış kaydetti. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,7 yükseliş gösterdi.

Üretimdeki artış yüzde 2,4

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Üretim Endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Üretim Endeksi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 oranında arttış kaydetti. 

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