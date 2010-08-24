-İNŞAATTA ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DÜŞEREK ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Ataşehir'de inşaatlarda çalışarak harçlık biriktirmeye çalışan üniversite öğrencisi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçe belediyesinin de katkılarıyla Uluslararası 2420. Bölge Federasyonu tarafından temeli atılan ve inşaatı devam Rotary Lisesi inşaatında işçi olarak çalışan Ömer Çetin (22), dengesini kaybederek 3. kattan yere düştü. Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Çetin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Muğla'da 4 yıllık bir fakültede okuduğu öğrenilen Çetin'in cesedi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bu arada, Çetin'in ailesinin Ağrı'da bulunduğu, kendisinin de okul harçlığını kazanmak amacıyla inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.