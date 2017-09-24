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İnşaatta asansörle birlikte yere düştü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de inşaat işçisi 20 yaşındaki Y

24 Eylül 2017 16:14

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de inşaat işçisi 20 yaşındaki Y.Y., inşaata demir çektiğini sırada asansörün bağlı olduğu ağacın kırılmasıyla, asansörle birlikte yere düştü. Ağır yaralanan Y.Y. hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak\'ta meydana geldi. Y.Y., inşaat içerisine demir çekerken asansörün bağlı olduğu ağaç kırıldı. Asansörle birlikte ikinci kattan  düşen Y.Y. ağır yaralandı. Ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Y.Y. tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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