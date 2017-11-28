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İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, inşaatın 4'üncü katında çalışırken asansör boşluğuna düşen işçi Ferhat Yalçınkaya (29), hayatını kaybetti

28 Kasım 2017 15:53

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, inşaatın 4\'üncü katında çalışırken asansör boşluğuna düşen işçi Ferhat Yalçınkaya (29), hayatını kaybetti.
Olay, Kuzeykent Mahallesi, Meşeli Sokak\'ta bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Asansör firmasında çalışan Ferhat Yalçınkaya, kaba inşaatı tamamlanan binanın 4\'üncü katında, asansör kurulumu yaparken, dengesini kaybedip, asansör boşluğundan zemin kata düştü. Ağır yaralanan Yalçınkaya, iş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yalçınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ferhat Yalçınkaya\'nın, 21 gün önce evlendiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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