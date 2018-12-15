İnşaatta 9'uncu kattan düşüp ölen Erkan'ın ailesinden 283 bin liralık dava

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA’da çalıştığı inşaatın 9\'uncu katından düşerek hayatını kaybeden işçi Erkan Uraz’ın(22) ailesi, inşaat firmasına toplam 283 bin 200 TL\'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İnşaatta gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığını iddia eden baba Allahverdi Uraz, “Oğlum vasıfsız işçi olmasına rağmen tehlikeli işlerde çalıştırılıyordu. Şikayetçiyim” dedi.

Acı olay, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi\'nde yaşandı. İddiaya göre, 17 katlı inşaatın 9’uncu katında, balkon güvenlik demirlerini bağlama işi yapan Erkan Uraz, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaat firması sahipleri hakkında, Bursa 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ceza davası halen sürerken Uraz Ailesi\'nin avukatı Ercan Kılıç, Erkan Uraz\'ın vasıfsız işçi olarak işe alındığını ancak son derece tehlikeli, özel eğitim ve ihtisas gereken güvenlik demirlerinin bağlanması için çalıştırıldığını, bu nedenle iş kazasının meydana geldiğini belirterek, firma aleyhine toplam 283 bin 200 TL\'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Kılıç, dava dilekçesinde firmaya ait inşaatlarda daha önce de 2 işçinin iş kazası sonucu öldüğünü öne sürerek, “Erkan Uraz\'ın da iş kazasında ölmesi, işveren firmanın, inşaatlarında gerekli iş güvenliğini sağlamadığını gösteriyor” dedi

BİZE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEDİ

Bursa 5’inci İş Mahkemesi’nde görülen tazminat davasında tanık olarak dinlenen işçi Kasım Sarıkaya, “Kaza günü inşaatın dokuzuncu katında Erkan ile aynı balkonda çalışıyorduk. Balkonun zeminine güvenlik demirleri çakıyorduk ve güvenlik şeridi bağlıyorduk. Erkan dengesini kaybederek düştü. Bize iş güvenliği ile ilgili eğitim verilmedi. Kazadan korunma amaçlı baret ve ayakkabı verilmişti. Kemer yoktu, çalıştığımız katta dışarıya gerilmiş ağ da yoktu. Daha üstteki katlarda ise ağ vardı” dedi. Baba Allahverdi Uraz da “Oğlum vasıfsız işçi iken, tehlikeli işlerde çalıştırılıyordu. Beraber çalıştıkları arkadaşları inşaatta iş güvenliğini sağlayacak kemer ve çalıştığı katta ağ olmadığını söylediler. İnşaat firmasından şikayetçiyim” dedi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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