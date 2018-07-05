T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta 7 ayrı inşaattan çeşitli inşaat malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı

05 Temmuz 2018 03:25

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta 7 ayrı inşaattan çeşitli inşaat malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inşaatlardan çeşitli inşaat malzemeleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis bir ay süren çalışmalar sonucunda şüpheli N.T.\'yi (32) yakaladı. Gözaltına alınan N.T.\'nin 7 ayrı inşaattan çaldığı alçı makinesi motoru ve kompresör ile bir kısım malzemeyi İstanbul\'da sattığı belirlendi. Yakalanan N.T.\'nin evinde yine inşaatlardan çaldığı bazı malzemeler ele geçirildi. Şüpheli N.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.T.\'nin evinde bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAStaSivasEmniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlık Büro AmirliğiPolisGözaltınaYakalananFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24