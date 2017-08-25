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İnşaatın 7'nci katında tehlikeli çalışma

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan karayolu üzerindeki bir inşaatın 7'nci katında hiçbir önlem almadan çalışan işçiler çevredekileri korkuttu

25 Ağustos 2017 13:59

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan karayolu üzerindeki bir inşaatın 7\'nci katında hiçbir önlem almadan çalışan işçiler çevredekileri korkuttu.
Merkez Bahçelievler Mahallesi\'nden geçen Kurtalan karayolu üzerinde, Polisevi bitişiğinde inşaatı devam eden bir binanın 7\'nci katında çalışan işçilerin hiçbir önlem almadıkları görüldü. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kalıp ustası elinde çekici ile tahtaları birbirine çivilerken, bir işçinin de bu ustaya tahta parçaları verdiği görülüyor. İşçiler ince kalıplar üzerinde yürürken, bazen de çökerek çalıştıar. Bu anlar çevredekiler tarafından korku ile izlendi.

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