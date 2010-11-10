-İNŞAATIN 17. KATINDAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN 3 İŞÇİ ÖLDÜ KONYA (A.A) - 10.11.2010 - Konya'da çalıştıkları inşaatın 17. katında asansör boşluğundan beton zemine düşen 3 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'ndeki 25 katlı bir inşaatın 17. katında asansör boşluğunda kaynak işiyle uğraşan 4 işçi, iskelenin halatlarının kopması sonucu beton zemine düştü. İşçilerden 3'ü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir işçi Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.