T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaatın 11'inci katından düşen 18 yaşındaki işçi  Bedirhan Yaldız yaşamını yitirdi

26 Kasım 2021 13:12

Kayseri'de, 11 katlı inşaatın en üst katında dengesini kaybederek, zemine düşen işçi Bedirhan Yaldız (18) hayatını kaybetti.

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 11 katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Bedirhan Yaldız, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kayseriiş cinayeti18 yaşındaişçi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24