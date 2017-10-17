İnşaatı bastılar: 6 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, inşaatı basan kişiler ile inşaat sahibi Semih Barış ve yakınları arasında kavga çıktı. Başına odunla vurulması sonucu yaralanan Semih Barış tabancasıyla ateş ederek bir kişiyi ayağından vurdu. Kavgada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, market işleten eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Semih Barış\'ın yeni iş yeri için yaptığı inşaatı bastı. İnşaatı basan kişiler ile S.B. ve yakınları arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Semih Barış başına odunla vurulması sonucu yaralandı. Semih Barış\'ın tabanca ile ateş açması sonucu E.Y. ayağından vuruldu. Çıkan kavgada 4 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı. Semih Barış, ayağından yaralanan E.Y. ve yaralanan 4 kişi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit\'te bulunan bir hastaneye sevk edildi. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.



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