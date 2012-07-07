İnşaata 'sigorta' zorunluluğu geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 'yapı denetimi' kanun taslağına göre, 'mali sorumluluk sigortası'nı müteahhit yaptırmak zorunda olacak. Müteahhitsiz binalarda ise sigortayı ruhsat sahibi yaptıracak.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 'yapı denetimi' kanun taslağı, inşaat faaliyetlerine sigorta zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Vekili Bülent Ercan, hazırlanan yapı denetimi taslağıyla, müteahhide ve müteahhit olmadan yapılabilecek binalarda adına ruhsat düzenlenen yapı sahibine mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Sigortaların, Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen koşulları taşıyan sigorta şirketlerince yapılacağını dile getiren Ercan, bu hükümle inşaat faaliyetlerine ilişkin mali sorumluk sigortası yaptırılmasının zorunlu hale getirildiğine işaret etti.

Ercan, yapı sahibinin, proje, denetim ve yapıma ilişkin görev üstlenmemesi durumunda ise tüm sorumluluğun yapı sahibi yerine diğer ilgililerde olacağını belirtti.

Uygulamayla yapı sahibinin ya da yatırımcının zararlarının bir ölçüde karşılanmasının öngörüldüğünü vurgulayan Ercan, teknik müşavirlik ve laboratuvar kuruluşları, denetçi mimar ve mühendis, müellif ve müelliflik kuruluşları ile şantiye şeflerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek koşullara uygun mesleki sorumluluk sigortası yaptırmasının da zorunlu olmasının planlandığını açıkladı.