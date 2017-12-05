İnşaat ustası intihar etti

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde inşaat ustası Duran A. (52), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Hocahamza Mahallesi Miralay Şefik Aker Caddesi\'ndeki evinde yalnız yaşayan inşaat ustası Duran A., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyup eve koşan komşuları, Duran A.\'yı kanlar içinde buldu. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Duran A.\'nın cesedi morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI