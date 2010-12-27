-İNŞAAT USTASI 8. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ ADANA (A.A) - 27.12.2010 - Adana'da bir inşaatta kalıp ustalığı yapan kişi, 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi Kurttepe Caddesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Adil Akdağ (35), 8. katta kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip, düştü. Akdağ'ın düştüğünü gören arkadaşları polise haber verdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Akdağ'ın öldüğünü belirledi. Arkadaşlarının öldüğünü öğrenen işçiler duvar kenarına oturarak gözyaşları içinde polise ifade verdiler. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Akdağ'ın 5 aydır dayısı ile aynı inşaatta çalıştığı belirtildi. Akdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.